وفد من الجامعة الأمريكية يزور مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وفدا ممثلاً عن الجامعة الأمريكية لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين.

وزار وفد الجامعة الأمريكية المركز الجامعي للتطوير الوظيفي في جامعة الأقصر، وكان في استقبال الوفد، الدكتور صلاح أبو الحسن، مدير المركز، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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ضم الوفد الدكتورة مها فخري، المدير التنفيذي للمراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية، والدكتورة دينا جوهر، نائب المدير التنفيذي للمراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية، والدكتورة أمل عبدالرحمن، مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية.

وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالإنجازات التي تحققت في جامعة الأقصر ومركز التطوير المهني، وأعربوا عن تقديرهم لاهتمام رئيس الجامعة بنشاط المركز، ودعمه المستمر للمركز وأبنائه الطلاب.

من جانبه رحب الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الاقصر، بضيوف الجامعة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، ومع كل المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، الذي يؤدي إلى إثراء الحركة العلمية وفتح آفاق جديدة للعمل، وتبادل الخبرات في مختلف الأنشطة التعليمية، والمهنية.

وأشار رئيس جامعة الأقصر إلى أن مركز التطوير المهني الذي تم إنشائه في جامعة الأقصر، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية، يقوم بدور كبير من خلال تقديم برامج تعليمية جديدة، ودورات تدريبية متطورة، تلبي احتياجات سوق العمل، وبما يتواكب مع التطور الجاري في سوق العمل، بما يساهم في استفادة أبنائنا الطلاب، وتساعدهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وبناء شخصيتهم، وإعداد أجيال قادرة على المنافسة على المستويين المحلي والدولي، والعمل على توسيع قاعدة الشراكة مع تلك المؤسسات بما يساهم في تطوير وتحسين الخدمات الجامعية

وجرى إنشاء المركز الجامعي للتطوير الوظيفي في جامعة الأقصر وفقًا لبرتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعة الأمريكية، حيث اتفق الطرفان بموجبه على إنشاء المركز بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.