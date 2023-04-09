شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سجالا بين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ياسر الهضيبى، من جانب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ من جانب آخر.

ووصف الهضيبي حزب الوفد بـ"صوت المواطن"، بعدما وجه انتقادات للحكومة، وقال إنها ترفع شعار "ودن من طين وودن من عجين".

وقاطعه عبد الرازق مطالبا بعدم التعميم والحديث في موضوع الجلسة، التي تناقش طلب مناقشة عامة بشأن دعم الاقتصاد الدائري.

وجاءت انتقادات الهضيبي للحكومة بعدما تساءل عن مصير مبادرة إحلال السيارات القديمة، ورفض أهالي أبو زعبل والمناطق المجاورة وجود مدفن صحى بالمنطقة، وقال "لكن الحكومة ترفع شعار ودن من طين وودن من عجين"، فقاطعه رئيس المجلس، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا: "لا بلاش تعمم وإطلاق التعميم لا يصح".

بينما اعترض الهضيبى على مقاطعة رئيس المجلس له، وقال: "انت كل مرة تقاطعنى"، فابتسم عبد الرازق وقال: "دى محبة".

واستكمل الهضيبى مؤكدا حزب الوفد حزب عريق وصوت المعارضة ويحاول نقل صوت المواطن، وجزء لا يتجزأ من التركيبة السياسية المصرية، وقال "إحنا بننقل صوت الناس بصفتنا صوت المعارضة".

فرد رئيس مجلس الشيوخ "لا تأخذنا لجوانب حزبية أنت تتكلم كنائب ولك كل الحق فى الحديث"، متسائلًا: "أين الخلل فى المسائل الحزبية بشأن المعارضة والأغلبية"، وطالب الهضيبى بعدم الخروج عن إطار المناقشات.

واستكمل الهضيبي كلمته مطالبا بإنشاء المجلس المصرى للبيئة، وإطلاق استراتيجية فى هذا الشأن يكون لها أهداف وخطة زمنية، بالإضافة إلى إعداد تشريع جديد و تيسيرات وتوفير المشروعات للتشجيع على صناعة تدوير المخلفات، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول الكبرى، كما طالب أيضا بالاستفادة من تجارب الدولة فى هذا الشأن، واختتم كلمته مطالبًا بتغيير اسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة التخطيط والتنمية المستدامة.