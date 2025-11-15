الجيش الأوكراني يقصف مصفاة ريازان النفطية الروسية

قال الجيش الأوكراني اليوم السبت إنه قصف مصفاة ريازان النفطية الروسية الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي موسكو، ورصد انفجارات متعددة وحريقًا كبيرًا في الموقع.

ولم يقدم الجيش في بيانه المنشور على فيسبوك مزيدًا من التفاصيل حول القصف، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وتواصل أوكرانيا شن ضربات بطائرات بدون طيار "درونز" على مصافي النفط الروسية بشكل منتظم، في محاولة لإضعاف قدرة موسكو على تمويل الغزو الشامل الذي بدأته في فبراير 2022.

وتعد مصفاة ريازان واحدة من أكبر المصافي الروسية، وتغذي أجزاء واسعة من البلاد بالوقود، ما يجعلها هدفًا استراتيجيًا في الصراع الحالي.

وتقع مصفاة ريازان على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي موسكو.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة زابوريجيا، يفغيني باليتسكي، أن ضربة أوكرانية جديدة استهدفت منشآت حيوية للبنية التحتية تسببت في أضرار جسيمة لخطوط الكهرباء الخارجية المرتبطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.