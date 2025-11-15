مقتل شخص وإصابة 21 آخرين جراء عاصفة في ألبوفيرا بالبرتغال

توفيت امرأة جراء عاصفة شديدة في منتجع ألبوفيرا السياحي على الساحل الجنوبي للبرتغال، فيما تحدثت السلطات عن إعصار محتمل.

وذكرت وكالة أنباء "لوسا" الرسمية، نقلا عن هيئة الحماية المدنية اليوم السبت أن شخصين تعرضا لإصابات خطيرة بينما تعرض 19 شخصا آخرين لإصابات طفيفة.

ولم تتوفر معلومات في البداية عن ضحايا أجانب محتملين. وتعتقد هيئة الأرصاد الوطنية أن العاصفة التي هبت في ألجارف تصل إلى مستوى إعصار، وفقا لوكالة لوسا. ورغم ذلك من الضروري أن يتم التحقيق في المسألة.

ووقعت حالة الوفاة في موقع تخييم، حيث تعرض شخص لإصابات خطيرة. وبحسب وكالة لوسا كان الشخص الثاني الذي تعرض لإصابة خطيرة نزيلا بفندق. وأظهرت لقطات عبر قناة "آر تي بي" التلفزيونية الرسمية سيارات نوافذها مهشمة وفروع أشجار مقطوعة ومبان تعرضت لأضرار بالغة.

ويشار إلى أن الأعاصير، خاصة الشديدة منها التي ينجم عنها دمار ويمكن أن تهدد الحياة، نادرة في ألجارف، لكنها ليست غير معهودة تماما.