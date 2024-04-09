إقبال على شراء ملابس العيد من معارض أهلًا بالعيد في جنوب سيناء بعد مضاعفة نسبة التخفيض

شهد معرض "أهلًا بالعيد" في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، إقبالا من المواطنين على شراء الملابس الجديدة لاستقبال عيد الفطر المبارك، عقب قرار التجار بمضاعفة نسبة التخفيض.

ويتسابق تجار الملابس داخل المعرض في تقديم أفضل العروض وتقدم خصومات كبيرة لجذب مزيد من المتسوقين، على جميع الموديلات لتقدم ملابس العيد للأسرة السيناوية بأرخص الأسعار.

وقالت سحر محمد، إحدى المتسوقات، إنه لأول مرة تتوافر ملابس عيد الفطر المبارك داخل المعرض بهذه الكميات والأسعار التي تناسب المواطن البسيط، مشيرة إلى أن طقم ملابس الأطفال سن 8 سنوات بلغ 120 جنيها، وهو يعد في متناول المواطن البسيط، ولا يقارن بالنسبة للعروض المطروحة داخل المحلات، وهذا ساهم على إقبال المواطنين على شراء ملابس أطفالهم من المعرض.

وأوضح عمر السيد، أحد تجار الملابس بالمعرض، أنه يوجد إقبال من المواطنين على شراء ملابس العيد اليوم، بعد النزول إلى المحلات والتأكد من وجود فروق في الأسعار تصل إلى 50%، مشيرًا إلى أن جودة خامة الملابس مناسبة للأسعار، بجانب أنها تتيح الفرحة للآباء لإسعاد أبنائهم بفرحة عيد الفطر.

وأكد المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، أن المعرض يضم كل مستلزمات عيد الفطر من كعك، بسكويت، شوكولاتة، تمر، ملابس، أحذية، إكسسوارات، إضافة إلى السلع الغذائية، وجميعهم بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أنه يوجد نسبة تخفيضات كبيرة على الملابس، وجرى توحيد أسعار التيشرتات الشبابي بحيث تتجاوز الـ100 جنيه، وأطقم الأطفال يتراوح سعرها بين 75 حتى 160 جنيها، والكوتشي من 100 حتى 170 جنيه، والبنطلون الجينز أطفالي يبدأ من 70 حتى 100 جنيه، والبنطلون الجينز الشبابي بسعر ثابت 200 جنيه بدلًا من 300 جنيه، وفستان الأطفال بسعر ثابت 220 بدلًا من 300 جنيه، والصندل من 100 جنيه حتى 180 جنيها.