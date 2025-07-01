ترامب: مباحثاتي مع نتنياهو تتضمن ملفي غزة وإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم مناقشة ملفي غزة وإيران، خلال استضافته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: «نتنياهو سيأتي إلى البيت الأبيض، وسنتحدث عن ملفات كثيرة؛ منها النجاح الكبير في إيران».

وأشار إلى أن «واشنطن وإسرائيل حققتا نجاحًا كبيرًا لم يتحقق منذ سنوات»، مضيفًا: «كانت ضربة دقيقة، وحتى الآن بحسب لجنة الطاقة النووية لا يمكن الوصول إلى المكان».

وأوضح أن المباحثات ستتناول كذلك الأوضاع في غزة، مؤكدًا حرصه على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يتوقع أن يلتقي الأسبوع المقبل مع الرئيس دونالد ترامب، وعدد من المسئولين الأمريكيين في البيت الأبيض.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أضاف في تصريحات خلال ترؤسه لاجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن زيارته إلى واشنطن تأتي في أعقاب ما وصفه بـ«النصر الكبير» خلال عملية الأسد الصاعد.

وفي وقت سابق، أعلن مسئول أمريكي أن ترامب، يعتزم استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض يوم السابع من يوليو الجاري، في الوقت الذي يضغط فيه ترامب من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وعودة الرهائن المتبقين.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم ترامب للصحفيين في إفادة صحفية الاثنين، إن رون ديرمر، وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي، سيزور واشنطن هذا الأسبوع للقاء مسئولين في البيت الأبيض.

كما أكد مسئول إسرائيلي في واشنطن الاجتماع. وأضاف المسئول أنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان قضايا إيران وغزة وسوريا وتحديات إقليمية أخرى.

ويُعد هذا الاجتماع الثالث لنتنياهو مع ترامب، منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى السلطة في يناير 2025.

وصرح ترامب الجمعة الماضية، أنّ وقف إطلاق النار بين إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، وحماس في قطاع غزة «قريب»، ويمكن أن يدخل حيّز التنفيذ الأسبوع المقبل.