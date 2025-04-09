انطلاق منافسات بطولة الجمهورية تحت 16 سنة للكاراتيه

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انطلقت اليوم الأربعاء، منافسات بطولة الجمهورية تحت 16 سنة بالصالة المغطاة بجامعة حلوان في حضور مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي.

ويشارك في فعاليات بطولة الجمهورية ما يقرب من ألف لاعب ولاعبة يمثلون مختلف الأندية والهيئات المشاركة في المنافسات.

أشاد الدهراوي بالمستوى التنافسي بين جميع اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية خاصة وأن الجميع يرغب في إثبات ذاته والمنافسة على انتزاع الميداليات المتنوعة.

أضاف أن بطولة الجمهورية تقام تحت أنظار الجهاز الفني للمنتخب ومن ثم فإنها تعتبر بمثابة فرصة للاعبين لجذب أنظار الجهاز الفني للمنتخب تمهيدا لضمهم والاستعانة بأفضل العناصر في مختلف البطولات الدولية.

أوضح الدهراوي أن بطولات الجمهورية دائما ما يكون لها دورا فعالا في إظهار العديد من المواهب التي من المؤكد أنها ستكون إضافة قوية للمنتخب في الفترة المقبلة.

كما حرص الدهراوي رئيس الاتحاد وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والافريقي على الاجتماع مع الحكام على هامش بطولة الجمهورية تحت 16سنه وحثهم على الالتزام بقانون التحكيم الدولي والتركيز فى احتساب الضربات لفوز من يستحق من اللاعبين