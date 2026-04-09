تأجيل الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى سبتمبر المقبل

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، تأجيل الدورة الخامسة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي كان مقررًا إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 20 أبريل 2026، إلى الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026.

وجاء قرار التأجيل عقب مشاورات موسعة مع شركاء المعرض الدوليين، ودور النشر المشاركة، والجهات المختصة، حيث جرى تقييم العوامل التشغيلية واللوجستية المرتبطة بعدم انتظام حركة الطيران في المنطقة، ومشاركة الضيوف الدوليين، بما يضمن خروج الحدث بأفضل صورة ممكنة.

وأكد المركز أن القرار يأتي اتساقًا مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة الفعاليات الثقافية الكبرى، والتي تضع جودة التجربة وكفاءة التنظيم واستمرارية المشاركة الدولية في مقدمة الأولويات.

ويشمل القرار أيضًا تأجيل حفل التكريم، الذي كان من المقرر تنظيمه ضمن فعاليات المعرض للاحتفاء بالفائزين بـجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها العشرين.

يُذكر أن الدورة الرابعة والثلاثين من المعرض، التي نظمها المركز في عام 2025، حققت نجاحًا كبيرًا، بمشاركة 1400 عارض من 96 دولة، ما يعكس مكانة المعرض كواحد من أبرز الفعاليات الثقافية على المستوى الدولي.