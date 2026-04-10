مصادر لـ «سي بي إس»: ترامب وافق على شمول لبنان بوقف إطلاق النار

أفادت مصادر دبلوماسية متعددة لشبكة «سي بي إس» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أُبلغ بأن وقف إطلاق النار سيشمل منطقة الشرق الأوسط، وأنه وافق على أن يشمل لبنان، لا سيما وأن الوسطاء كانوا يعتقدون أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان، كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وكذلك وزير الخارجية الإيراني.

وصرّح مسؤول في البيت الأبيض لشبكة «سي بي إس نيوز» بأن إسرائيل وافقت أيضا على بنود الاتفاق الذي ساهمت باكستان في التوسط فيه، قبل أن يتغير الموقف الأمريكي عقب مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب.

وأفاد مصدران مطلعان لشبكة سي بي إس نيوز، بأن تغيّر المواقف الأمريكية والنظام الإيراني المفكك يُعقّدان المفاوضات الدبلوماسية بشكل كبير.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس للصحفيين يوم الأربعاء، إلى وجود "سوء فهم مشروع" بشأن بنود وقف إطلاق النار، ملقيا باللوم على الإيرانيين لسوء فهمهم أن الاتفاق يشمل قواتهم الوكيلة في لبنان.