ترامب يوجه تحذيرا جديدا لإيران بشأن مضيق هرمز

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجانب الإيراني، من فرض رسوم على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، مشددا على ضرورة التوقف الفوري عن ذلك.

وقال عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»: «وردت تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسومًا على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، من الأفضل ألا تفعل ذلك، وإذا كانت تفعل، فعليها التوقف فورًا».

وفي سياق آخر، هاجم الرئيس الأمريكي صحيفة «وول ستريت جورنال»، معتبرا أنها تمتلك إحدى «أسوأ هيئات التحرير وأكثرها تضليلا في العالم»، وذلك ردا على تقرير للصحيفة قال إنه «أعلن نصرا مبكرا في إيران».

وتابع ترامب: «ذكرت وول ستريت جورنال، إحدى أسوأ هيئات التحرير وأكثرها تضليلا في العالم، أنني أعلنت نصرا مبكرا في إيران، في الحقيقة، إنه نصرٌ، ولا يوجد فيه أي شيء مبكر! بفضلي، لن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدًا، وسرعان ما سترون النفط يتدفق، سواء بمساعدة إيران أو بدونها، وبالنسبة لي، لا فرق في الحالتين».

واختتم مؤكدا أن صحيفة «وول ستريت جورنال» ستندم كالعادة على كلامها، مشيرا إلى أن القائمين عليها يسارعون دائما إلى الانتقاد؛ ولكنهم «لا يعترفون أبدًا بخطئهم».