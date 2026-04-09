مقتل شخصين في حادث تحطم طائرة بولاية أريزونا الأمريكية

أعلن مسؤولون يوم الأربعاء أن شخصين لقيا حتفهما في حادث تحطم طائرة اشتعلت فيها النيران في مطار صغير بولاية أريزونا الأمريكية.

وقال جون بوست، عمدة بلدة مارانا، إن الطائرة خرجت عن مدرج الهبوط واشتعلت فيها النيران.

وقال المتحدث باسم المدينة فيك هاثاواي إن الطائرة كانت تقل شخصين. ولم يتم التعرف على هويتهما. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أخرى ولم يشمل الحادث أي طائرة أخرى، حسبما ذكرت إدارة شرطة مارانا في بيان صحفي.



وقالت الشرطة إن مجلس السلامة الوطنية للنقل تولى التحقيق في أسباب الحادث.

وتقع مارانا على بعد حوالي 20 ميلاً (32 كيلومتراً) شمال غرب مدينة توكسون.