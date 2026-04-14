إعصار سينلاكو فائق القوة يصل إلى جزر ماريانا الشمالية النائية بالمحيط الهادئ

وصل إعصار "سينلاكو" فائق القوة، اليوم الثلاثاء، إلى مجموعة من الجزر الأمريكية النائية الواقعة في المحيط الهادئ، مصحوبا برياح شديدة وأمطار غزيرة، مما اضطر السكان إلى الاحتماء في ملاذات من أغصان الأشجار المتطايرة والمباني المنهارة وسط الأمطار الغزيرة والرياح العاتية والفيضانات.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، بأن مركز العاصفة الضخمة وصل إلى جزر ماريانا الشمالية، في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

جدير بالذكر أن إعصار "سينلاكو" يعد أقوى إعصار استوائي على وجه الأرض حتى الآن هذا العام، ويأتي مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 241 كيلومترا في الساعة ومن المحتمل أن تتسبب في انقطاع الكهرباء في الجزر التي يقطنها حوالي 50 ألف شخص.

وقال عمدة سايبان، رامون خوسيه بلاس كماتشو في تصريخ لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب): "إنه يضربنا بقوة.. من الصعب للغاية علينا الاستجابة في ظل هطول هذه الأمطار الغزيرة والرياح العاتية لإنقاذ الناس. إن الأشياء تتطاير في كل اتجاه."

وذكر كماتشو، أنه تم إنقاذ عدد من الأشخاص. وأشار إلى أنه تم اقتلاع الأشجار وانهارت المباني الخشبية والصفيحية.

وتباطأت حركة الإعصار لدى اقترابه من الجزر، مما زاد من المخاوف من أن الرياح العاصفة لن تنتهي سريعا وستزيد أثر الإعصار سوءا.