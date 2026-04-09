حزب الله يرد بـ30 صاروخا على مجازر الأربعاء والإنذارات تدوي بـ إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رصدت إسرائيل إطلاق 30 صاروخا من لبنان، منذ فجر الخميس، مع دوي متكرر ومكثف لصفارات الإنذار في مستوطنات قريبة من الحدود اللبنانية.

والأربعاء، شنت إسرائيل غارات مكثفة على مناطق لبنانية عديدة، بينها العاصمة بيروت، فقتلت 254 شخصا وأصابت 1165، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه تم رصد إطلاق 30 صاروخا من لبنان منذ فجر الأربعاء.

ويتضح من موقع الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوَّت 10 مرات بسبب رصد إطلاق صواريخ، ومرة واحدة للاشتباه في تسلل طائرة مسيرة.

ومن بين المستوطنات التي دوت فيها صفارات الإنذار: كريات شمونة والمطلة وكفار جلعادي وتل حاي وأفيفيم ومسغاف عام ومرجليوت ومنارة وشتولا.

من جانبه، أعلن "حزب الله" عبر سلسلة بيانات أنه شن الخميس 16 هجوما على مستوطنات وقوات وآليات ومواقع عسكرية إسرائيلية.

وفجر الأربعاء، أعلنت واشنطن وطهران هدنة أسبوعين، تمهيدا لاتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب معطيات رسمية.

وبعد التزامه لساعات طويلة بالهدنة، وردا على مجازر الأربعاء، استأنف "حزب الله" هجماته على إسرائيل، التي تشن حربا جديدة على لبنان منذ 2 مارس الماضي.

وبينما أعلنت إيران والوساطة الباكستانية أن لبنان مشمول بهدنة طهران وواشنطن، ادعت إسرائيل والولايات المتحدة أنه غير مشمول بها.

وتحتل إسرائيل مناطق لبنانية في الجنوب، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي سورية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.