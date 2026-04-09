مصادر باكستانية: مفاوضات أمريكية- إيرانية مباشرة تبدأ السبت بإسلام آباد

من المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة وإيران مفاوضات "مباشرة" بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، بعد غد السبت، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بحسب ما قالته مصادر حكومية باكستانية في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.

وقالت المصادر، لـ"الأناضول"، إن وفدين من أمريكا وإيران سيعقدان مفاوضات "مباشرة" في إسلام آباد، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مضيفة أن "المفاوضات مقرر انطلاقها السبت المقبل، وقد تمتد لأكثر من يوم واحد".

وتابعت المصادر، أن "الاجتماعات ستُعقد في موقع عسكري وسط إجراءات أمنية مشددة، تحت حماية الجيش الباكستاني"، مشيرة إلى أنه لا يوجد إطار زمني محدد للمفاوضات، التي ستشمل مزيجا من الاتصالات المباشرة وغير المباشرة بين الوفدين.

وأوضح أحد المصادر لـ"الأناضول": "سيجتمع الجانبان وجها لوجه، كما سيجريان محادثات منفصلة مع الجانب الباكستاني"، وقد تستمر المناقشات "لعدة أيام"، نظرا "لطبيعة الوضع المعقد".

فيما قال مصدر آخر، إن المفاوضات المباشرة قد لا تستغرق "أكثر من يومين أو 3 أيام بسبب مخاوف أمنية".