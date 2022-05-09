74 مرشحًا للانتخابات النقابية العمالية بجنوب سيناء



اختتمت لجنة تلقى طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية دورة 2022-2026 بجنوب سيناء،اليوم الإثنين، أعمالها برئاسة المستشار محمد السيد شطا، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، و أحمد مصطفى، وكيل مديرية القوى العاملة، و سيد ربيع عطية. ممثل المنظمات النقابية العمالية، وعضوية أعضاء المكتب الفني عبدالواحد عبدالظاهر، و صلاح الششتاوى، و ممدوح العربى.

وقال أشرف علم الدين، وكيل وزارة القوى العاملة بجنوب سيناء، إنه جرى تلقي طلبات الترشح وسط إجراءات احترازية وأمنية، و ذلك تنفيذًا لقرار وزير القوى العاملة رقم (45 ) لسنة 2022، وتنفيذًا قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح لـ"الشروق" اليوم، أن إجمالي عدد المرشحين للانتخابات بالمحافظة 74 مرشحًا، بواقع 6لجان نقابية عاملة بجنوب سيناء، ومن المقررأن يجري غدًا الثلاثاء بدء أعمال لجنة تلقى الطعون، وذلك بمعرفة اللجنة القانونية المشكلة بديوان عام مديرية القوى العاملة.

وأشار إلى أن أغلقت أمس الأحد طلبات الترشح بتقدم 40 مرشحًا من 3لجان نقابية.