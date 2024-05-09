الاتحاد الأوروبي يقرر عدم التمديد لبعثته التدريبية الأمنية في مالي

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قرر عدم تجديد تفويض بعثته لتدريب القوات العسكرية في مالي، بالنظر إلى "تطور الوضعين السياسي والأمني" في البلد الأفريقي.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن الدول الأعضاء الـ27 "قررت بالاتفاق المتبادل عدم تمديد تفويض بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب في مالي إلى ما بعد 18 مايو 2024، مع مراعاة المراجعة الاستراتيجية والمشاورات مع السلطات في مالي".

وتألفت بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي من نحو 700 جندي، من قرابة 20 دولة أوروبية قبل تخفيض عديد البعثة بشكل كبير.

وأشارت بروكسل إلى أن "قنوات الحوار السياسي والتعاون الأمني والفني تظل مفتوحة".