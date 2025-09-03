الاتحاد الأوروبي: لقاء بوتين وشي وكيم تحد مباشر للنظام الدولي

شهدت ساحة "تيان أنمين" وسط العاصمة الصينية بكين، أمس الثلاثاء، عرضاً عسكرياً ضخماً بمناسبة الذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، حضره قادة عدة دول أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والرئيس الصيني شي جينبينج.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الأربعاء، إن مشاركة قادة روسيا وكوريا الشمالية إلى جانب الرئيس الصيني تمثل "أكثر من مجرد مشهد رمزي مناهض للغرب".

وأضافت أن الأمر يشكل "تحدياً مباشراً للنظام الدولي القائم على القواعد"، معتبرة أن الخطوة تدخل ضمن مساعٍ لبناء "نظام عالمي جديد" يناهض الغرب، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

من جهته، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس ، قادة الصين وروسيا وكوريا الشمالية بـ"التآمر على الولايات المتحدة"، في تدوينة نشرها على منصته "تروث سوشيال".

وقال ترامب: "أتمنى للرئيس شي وللشعب الصيني يوماً رائعاً، وأرجو أن تنقلوا تحياتي للرئيس بوتين وللزعيم كيم في مؤامرتهما ضد الولايات المتحدة".

في المقابل، نفى مستشار الكرملين للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، وجود أي "مؤامرة"، مؤكداً في مقابلة مع قناة "روسيا 24" أنه: "لا أحد يتآمر، ولا أحد يخطط لأي شيء، لا توجد مؤامرة".

وشارك في العرض العسكري أيضاً الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إضافة إلى وزيري الخارجية والطاقة التركيين هاكان فيدان وألب أرسلان بيرقدار، إلى جانب السفير التركي في بكين سلجوق أونال.