سنغافورة تُجرّم السجائر الإلكترونية والهجرة تحذر المصريين المسافرين إليها من مخالفة القرار

أهاب قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمواطنين المصريين المتوجهين إلى سنغافورة، الالتزام بالقوانين المحلية، عقب قرار السلطات السنغافورية تجريم حيازة أو استخدام السجائر الإلكترونية (Vape) بكافة أنواعها.

وأكدت السلطات السنغافورية أن مخالفة هذه التعليمات تُعرّض المسافرين لعقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى الحبس، مع تشديد إجراءات التفتيش في المطارات والمنافذ للكشف عن هذا النوع من السجائر لاحتوائها على مواد ضارة قد تُصنف ضمن المخدرات.

وشدد قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج على ضرورة توخي الحذر، موضحاً أن المسؤولية القانونية تقع بالكامل على المسافر، وأن شركات الطيران لا تتحمل أي التزامات حال مخالفة القوانين المحلية لسنغافورة.