الرئيس البرازيلي: لن نسمح للحكومات الأجنبية بالتدخل في شئوننا

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن البرازيل قادرة على حكم نفسها بدون أي تدخل أجنبي، كما انتقد ساسة محلين يشجعون على "هجمات" على البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن لولا قال في خطاب متلفز عشية يوم الاستقلال: "تربطنا علاقات ودية مع جميع الدول، ولكننا لا نقبل أوامر من أي كيان".

وأضاف: "البرازيل لديها مالك واحد: وهو الشعب البرازيلي".

واتهم لولا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة التدخل في الشأن البرازيلي، عقب أن طالب ترامب المحكمة العليا البرازيلية بإنهاء احتجاز الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يواجه اتهامات بمحاولة قيادة انقلاب بعد خسارته في انتخابات 2022.

وأكد لولا، أن دستور البلاد ينص على الفصل بين السلطات الثلاث، وهذا يعني أن الرئيس البرازيلي "لا يمكن أن يتدخل في قرارات النظام القضائي البرازيلي".