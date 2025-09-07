قال مراسل روسيا اليوم مساء السبت، إن عدد قتلى الغارات والقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر السبت 6 سبتمبر، بلغ 70 شهيدا.



في اليوم الـ701 من الحرب على قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة بأنه من بين الشهداء 45 في مدينة غزة وشمالي القطاع.

هذا، وأعلنت مصادر طبية، السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 64368 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت المصادر الطبية بأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 162367، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 مارس 2025 بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، بلغت 11828 قتيلا، و50326 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من ضحايا المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 23 قتيلا و143 مصابا، ليرتفع إجمالي "شهداء لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2385 والإصابات إلى 17577.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 382 حالة وفاة من ضمنها 135 طفلا.