نقيب مهندسي الجيزة عن انفجار خط غاز طريق الواحات: التسريب بدأ منذ الليلة السابقة للحادث

قال المهندس محمد مصطفى الفحام، نقيب مهندسي الجيزة، إن التقرير الفني الأولي بشأن انفجار خط الغاز بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، أظهر وجود كسر في الماسورة أعقبه ردم نفذته إحدى شركات المقاولات دون تنسيق أو إخطار الجهات المعنية.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر مساء الجمعة، أوضح الفحام أن المعاينة كشفت وجود "كبس" في الماسورة، ما يرجح أن التسرب بدأ في الليلة السابقة للانفجار، نتيجة الكسر الذي تعرض له الخط.

وأشار إلى أن الشركة المنفذة لأعمال الحفر لم تنسق مسبقًا مع الجهات المختصة، ما أدى إلى وقوع الكسر، تلاه ردم غير آمن، تسبب في تسرب الغاز ووقوع الانفجار.

وأكد الفحام أن النيران الهائلة التي اندلعت في موقع الحادث تُعد نتيجة منطقية لكمية الغاز المتسربة، لافتًا إلى أن تشبع الهواء بالغاز ساهم في تفاقم الحريق.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة التي أسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات البالغة، حيث انتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث لمعاينته، وتبين وجود آثار احتراق كثيف وغياب أي لوحات تحذيرية تدل على وجود خط غاز أو أعمال إنشائية بالمنطقة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق اندلع بسبب تسرب غاز ناتج عن كسر في الخط أثناء قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر باستخدام "لودر" دون الحصول على تصاريح رسمية، ثم قامت بردم الكسر دون اتخاذ أي إجراءات وقائية.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من الشهود، بالإضافة إلى عضو من اللجنة الفنية لنقابة المهندسين بالجيزة، الذين أكدوا أن رائحة الغاز كانت منتشرة في محيط الموقع منذ مساء 6 مايو، دون أن يتم الإبلاغ، ما أدى إلى اشتعال النيران صباح اليوم التالي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وكثافة حركة المرور.