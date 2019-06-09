استضاف الإعلامي عمرو أديب، أبطال مسلسل ولد الغلابة، في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، في إطار الاحتفاء بالمسلسل.

وعلق المخرج محمد سامي، على ما تردد بشأن وجود تشابه بين «ولد الغلابة» والمسلسل الأمريكي «بريكينج باد»، قائلًا: «كل الأعمال اللي بنعملها واللي المؤلفين بيكتبوها، كلها ليها علاقة ببعض».

وتابع «سامي»: «أنا حافظ بريكينج باد، وكل المسلسلات دي أنا بتفرج عليها، وهو مسلسل لو جيت تصنفه، مش هتلاقي فيه صفية ولا فرح، ولا والتر وايت (الشخصية المحورية في المسلسل الأمريكي) بيشتغل نفس شغلانة عيسى».

يذكر أن مسلسل ولد الغلابة من بطولة أحمد السقا وإنجي المقدم ومي عمر ومحمد ممدوح وهادي الجيار، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.