حملات مكثفة لمقاومة الناموس والحشرات الطائرة بمراكز وقرى محافظة الدقهلية

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية مسئولي الإدارة العامة للأمراض المتوطنة وإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية والإدارات المختلفة بإعداد خطة شاملة لعملية مقاومة الحشرات الطائرة والناموس على مستوى المدن والقرى بالمحافظة ، والتأكيد على تنفيذ الخطة وتوفير كافة المتطلبات من أجهزة الرش والكيماويات المطلوبة بعد تزايد الحشرات في الأيام الأخيرة.

وأوضح بيان للدكتور مكي أن إدارة مكافحة ناقلات الأمراض تقوم برش عدة مناطق وأحياء متفرقة من مدينة المنصورة والقرى المجاورة للقضاء على هذه الحشرات التي تتسبب في العديد من الأمراض المعدية وللحد من الأثر المزعج لها.

كما أكد وكيل الوزارة أن مديرية الصحة مستمرة في تنفيذ خطة مقاومة الحشرات الطائرة والذباب والناموس حرصا على صحة المواطنين.