اليونان تخطط للحد من استخدام الطاقة في القطاع العام بسبب أزمة الإمدادات

كشفت اليونان عن اتخاذ إجراءات للحد من استخدام الطاقة في القطاع العام، بينما تسعى لتخفيف أزمة الإمدادات التي نتجت عن ارتفاع الأسعار في أنحاء أوروبا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن وزير الطاقة اليوناني، كونستانتينوس سكريكاس، قوله اليوم الخميس، إن البلاد تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة في مؤسسات القطاع العام بنسبة 10% خلال "الفترة المقبلة"، وبنسبة 30% بحلول نهاية العقد الحالي.

وتشمل الإجراءات التحكم في درجات الحرارة داخل المباني وإطفاء الأنوار وأجهزة الكمبيوتر، وإضفاء تغييرات على الإنارة في الشوارع.

وقد قدمت الدول في جميع أنحاء أوروبا حزما لتوفير الطاقة ودعم المستهلكين، حيث يؤدي الضغط على الإمدادات إلى ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز.

وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال في الشهر الماضي إن بلاده تخطط لاتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية هذا العام بقيمة 3.2 مليار يورو (3.4 مليار دولار)، للحد من ارتفاع التكاليف على الأسر والشركات.