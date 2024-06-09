حزب الله ينفذ 11 عملية ضد إسرائيل في أقل من يوم

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نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم السبت، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".



وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 08 يونيو 2024، وفقا للآتي": «

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 11:25 من مساء اليوم الجمعة 7 يونيو 2024: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مثلث ‏الطيحات بالأسلحة الصاروخية.

2- شن هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على مربض المدفعية المستحدث في منطقة سنئيم في الجولان السوري المحتل استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابت هدفها بدقة.

3- الساعة 14:00: استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، ‏وإصابته إصابة مباشرة.‏

4- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفريوفال بالأسلحة ‏الصاروخية، كرد على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة الخيام.

5- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل براجمة من ‏صواريخ "فلق 2"، كرد على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاعتداء الأخير على بلدتي مركبا وعيترون.

6- استهداف مبنى تابع ‏للإستخبارات العسكرية في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، مما أدى إلى ‏تدميره واشتعال النيران فيه وسقوط من بداخله بين قتيلٍ وجريح، كرد على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين خصوصاً في بلدة عيترون مما أدى ‏إلى استشهاد مواطنين وجرح آخرين.

7- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة ‏المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة الخيام.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 01:10 استهداف مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي عند ‏تحركها داخل موقع الراهب بقذائف المدفعية.

2- الساعة 10:45 استهداف ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.

3- استهداف مستوطنة ‏المالكية براجمة صواريخ كاتيوشا، كرد على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين خصوصا في بلدة عيترون مما أدى ‏إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

4- الساعة 22:35: استهداف مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي كانت ‏تعتدي بالقذائف الفوسفورية وتُشعل الحرائق في الأحراش مقابل بلدة راميا بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات ‏مباشرة».