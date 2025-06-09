إقبال كبير في احتفالات عيد الأضحى بقصر ثقافة الشرقية

شهدت مواقع فرع ثقافة الشرقية حضورا جماهيريا غفيرا خلال فعاليات عيد الأضحى المبارك، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

في قصر ثقافة الزقازيق، استمتع الجمهور بعرض لعروسة الماريونيت قدمته الفنانة تريزا فريد، وشارك رواد قصر ثقافة العاشر من رمضان في ورشة فنية لتنفيذ تصميمات معبرة عن مظاهر الاحتفال بالعيد من خامات البيئة نفذتها الفنانة ولاء أحمد.

وفي إطار برنامج "إبداعنا يجمعنا"، نظم بيت ثقافة أبو حماد بالتعاون مع مركز شباب صفط الحنا، احتفالية بحضور عدد من قيادات المجتمع المدني. وشهدت فقرة لاكتشاف مواهب الأطفال في إلقاء الشعر، وشارك فيها كل من: ساندي محمد حسن، سلمى إبراهيم الخطيب، نيجار محمد جمعة، ريناد عبد الله فهمي، وأسماء محمد.

وتواصلت الفقرات بعرض لفرقة الشرقية للأراجوز، ركز على أهمية الترابط الأسري وصلة الأرحام، باعتبار الأسرة نواة المجتمع. واختتمت الاحتفالية بعرض غنائي لفرقة كورال مركز شباب صفط الحنا، قدمت خلاله مجموعة من الأغاني المتنوعة من بينها: "احلف بسماها، الله عليكي يا مصر، لو سألتك أنت مصري، الدنيا ربيع، أهلا بالعيد، مشتاقلك يا نبينا".

وضمن الفعاليات المقدمة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، قدم قصر ثقافة بلبيس عرضا لفرقة بلبيس للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمود هندواي، بمركز التنمية الشبابية ببلبيس، وتضمن باقة من الأغاني الطربية منها: "مستنياك، متسبنيش أنا وحدي، للصبر حدود، سواح، تعيشي يا بلدي".

وفي سياق متصل، نفذ بيت ثقافة الإبراهيمية ورشة فنية للأطفال بقرية الحلوات، بينما نظم قصر ثقافة الطفل بالحلمية مسابقة ثقافية وترفيهية بمناسبة عيد الأضحى، داخل نادي الألعاب الذهنية بالقصر.

نفذت الفعاليات من خلال إقليم شرق الدلتا الثقافي بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الشرقية، في سياق برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى المبارك، يتضمن حفلات موسيقى عربية وفنون شعبية، وعروض مسرحية تقدم بالمجان للجمهور على مدار أيام العيد، بالإضافة إلى المسابقات الترفيهية والثقافية والأنشطة المخصصة للأطفال، والأفلام الجديدة من أفلام موسم العيد والمقدمة بعدد من قصور ومراكز الثقافة من خلال مشروع "سينما الشعب.