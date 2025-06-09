تريزيجيه يُتوج بجائزة أفضل لاعب في ودية الأهلي وباتشوكا

تُوج محمود حسن "تريزيجيه"، جناح النادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في المباراة الودية التي جمعت الفريق الأحمر بنظيره باتشوكا المكسيكي، صباح اليوم الإثنين، ضمن استعدادات الأهلي النهائية لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وقدم تريزيجيه أداءً لافتًا خلال اللقاء، ونجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 51، بعدما تلقى تمريرة بينية خلف الدفاع، انطلق بها داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ببراعة داخل الشباك، ليعادل النتيجة بعد تقدم مبكر للفريق المكسيكي.

وكان باتشوكا قد افتتح التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق جون كينيدي، مستغلًا تمريرة بينية انفرد بها بالحارس محمد الشناوي وأسكنها الشباك.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، التي حسمها الفريق المكسيكي لصالحه بنتيجة 5-3، بعد أن أضاع الأهلي ركلة وحيدة عبر عمر كمال عبد الواحد.

وتُعد هذه المواجهة البروفة الأخيرة للنادي الأهلي قبل انطلاق مشواره الرسمي في كأس العالم للأندية، حيث يلتقي الفريق مع إنتر ميامي الأميركي يوم الأحد 15 يونيو الجاري في افتتاح مشواره بالبطولة العالمية.