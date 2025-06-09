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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، من إخماد حريق هائل اندلعت نيرانه بمفرش بشونة كتان بنطاق قرية شبراملس في دائرة مركز زفتى؛ إثر ارتفاع درجة الحرارة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران بشونة للكتان؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة بنطاق دائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث؛ للوقوف على آخر تطوراته.

وجرى الدفع بـ3 سيارات مطافئ لإخماد نيران حريق هائل قبل امتداده للمنازل المجاورة؛ مما أسفر عن عدم سقوط مصابين جراء السيطرة وإخماد الحريق بالكامل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري بشأن ظروف وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.