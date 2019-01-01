رصد فيروس أنفلونزا الخنازير الإفريقية في أربعة أقاليم بكمبوديا

ذكرت تقارير إعلامية محلية اليوم الثلاثاء أن حمى أنفلونزا الخنازير الإفريقية، وهو فيروس أدى لنفوق الملايين من الخنازير في آسيا منذ عام 2018، تم رصده الآن في أربعة أقاليم بكمبوديا تتاخم فيتنام.

وأفادت صحيفة خمير تايمز بأنه تم رصد عشرات الحالات الجديدة المصابة بحمى الخنازير في إقليمي سفاي رينج وتاكيو بجنوب كمبوديا منذ 29 يونيو الماضي.

وكانت الحكومة قد أكدت في وقت سابق تسجيل حالات مصابة بالفيروس في إقليم راتاناكيري بشمال شرق البلاد وإقليم ثبونج كموم بجنوب شرق البلاد .

وقال وزير الزراعة فينج ساخون إنه على السلطات التخلص من الخنازير المصابة ورش المبيدات وتعليق تجارة ونقل منتجات لحم الخنازير ضمن نطاق ثلاثة كيلومترات من المناطق المتضررة.

وأضاف أنه يجب مراقبة مزارع الخنازير على نطاق 10 كيلومترات.

ويذكر أنه تم ذبح أكثر من 2600 خنزير في كمبوديا ضمن الجهود الرامية لوقف انتشار الفيروس، منذ أن تم رصد الفيروس في إقليم راتاناكيري في مارس الماضي، وذلك بحسب ما ذكرته المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.