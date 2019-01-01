كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان محادثات اقتصادية في واشنطن خلال أيام

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية -اليوم الثلاثاء- أنها سترسل مسؤولا إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن القضايا الاقتصادية، من بينها التدابير الاقتصادية الانتقامية التي اتخذتها اليابان ضد كوريا الجنوبية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن المدير العام للشؤون الاقتصادية الثنائية كيم هي سانج سيتوجه - خلال الأسبوع الجاري - إلى واشنطن ليلتقي مع القائم بأعمال نائب مساعد وزير المالية والتنمية الدولية في وزارة الخارجية رولاند دي مارسيلوس.

وذكرت الوزارة أن الجانبين سيجريان مناقشات حول توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الصحة وتمكين المرأة والطاقة.

ويهدف الاجتماع إلى التحضير لمحادثات اقتصادية رفيعة المستوى من المتوقع إجرائها نهاية العام الجاري، وقد يتطرق الاجتماع للتوترات بين سول وطوكيو بسبب القيود التي فرضتها اليابان على صادراتها لكوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يلتقي كيم مع نائب مساعد وزير الخارجية لشئون كوريا واليابان في مكتب شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الأمريكية مارك نابير.

كما يعتزم وزير التجارة الكوري الجنوبي "يو ميونج هي" زيارة الولايات المتحدة - الأسبوع المقبل - لمناقشة هذه القضية.

وتأمل كوريا الجنوبية في أن تلعب الولايات المتحدة دورا في حل الخلاف مع اليابان.

وكانت اليابان قد فرضت قيودا على التصدير لسول وذلك ردا على قرارات العام الماضي الصادرة عن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية والتي تنص على ضرورة تعويض الشركات اليابانية لضحايا العمل القسري في زمن الحرب خلال فترة الاستعمار الياباني في الفترة من 1910إلى 1945.

واحتجت طوكيو - بشدة - على هذه القرارات بحجة أن جميع قضايا التعويض بين البلدين قد تمت تسويتها بموجب معاهدة عام 1965 التي أدت إلى تطبيع علاقاتهما.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن - أمس - إلى حل دبلوماسي للنزاع، وحث اليابان على سحب ما وصفه بأنه إجراء ذو دوافع سياسية.