إحالة 41 موظفا بمنشآت حكومية في البحيرة للتحقيق لتركهم العمل

شكل رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة، لجانًا بكل مركز للمرور على عدد من المنشآت الخدمية لمتابعة الأوضاع، وتم إحالة 15 ممرضًا وطبيبًا للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية وذلك بالمرور على الوحدة الصحية بقرية معنيا بمركز إيتاي البارود، بالإضافة إلى إحالة 3 موظفين للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية بمركز شباب قرية معنيا.



و بالمرور على الوحدات الصحية بقرية الدفراوي وأم حكيم والجمعية الزراعية ومركز الشباب بشبراخيت تلاحظ عدم تواجد عدد ٢٣ من العاملين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.



ووجه باستمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الخدمية بجميع مدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين.