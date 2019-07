Friends يغادر منصة نتفلكس ربيع 2020

نقلت مواقع الفن العالمية خبرًا غير سار لمحبي سلسلة «Friends»، يفيد بتوقف عرض أجزاء المسلسل الكوميدي الأمريكي عبر منصة «نتفلكس» العالمية، ونقله لمنصة HBO Max وارنر ميديا، بحلول عام 2020.

HBO Max هي منصة ناشئة من المقرر أن تنطلق في ربيع 2020، بمحتوى يصل إلى 10 آلاف ساعة بما في ذلك مسلسل "الأصدقاء- Friends"، أبرز أعمال مرحلة التسعينات.

لم تعلن منصة "اتش بي أوه ماكس" حتى الآن عن سعر خدماتها مستقبلًا، ولكنها ستنافس منصات "نتفلكس، هولو، وديزني بلس" وغيرها من منصات المشاهدة الإلكترونية بحسب موقع فاريتي.

وبموجب اتفاق بين شركة وارنر بروس، ستحصل "اتش بي أوه ماكس"، على حقوق بث حصرية لجميع حلقات مسلسل "فريندز"، البالغ عددها 236 حلقة.

وأعلنت منصة وارنر ميديا، عن صفقات أخرى لضم أفلام للعرض حصريًا عبر شاشتها، كما ستنتج أربعة أفلام موجهة للشباب.

ستضم الشبكة الناشئة أيضا جميع حلقات مسلسل "The Fresh Prince of Bel Air" لويل سميث، ومسلسل "Pretty Little Liars"، ومسلسلات أخرى مازالت في طور الإنتاج، فيما ستجمع بين محتوى شبكة "اتش بي أوه"، وأعمال شركة وارنر بروس.