جيش الاحتلال يكثف عملياته في بيت حانون شمال غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات الفرقتين 99 و162 تُكثّف عملياتها في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، بتوجيه من جهاز الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام «الشاباك».

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أن «القوات قضت على عنصرين مسلحين فلسطينيين، ودمرت بنى تحتية وأسلحة ومسارًا تحت الأرض تابعًا للمقاومة».

وادعى عثور القوات خلال الـ24 ساعة الماضية، على منصة إطلاق صواريخ وتدميرها، زاعمًا عثور قوات الفرقة 98 في شمال قطاع غزة على شقق عملياتية وتدميرها.

وأشار إلى أن قوات الفرقة 36 تواصل عملياتها في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب مزاعمه، رصد اللواء جولاني خلال الـ24 ساعة الماضية، مسلحًا يحاول إطلاق صواريخ على القوات البرية، وتم القضاء عليه.

ولفت إلى أن قوات تواصل فرقة غزة 143 عملياتها في جنوب قطاع غزة، مُدعيًا تدميرها «عشرات البنى التحتية الإرهابية، ومهاجمة العديد منها جوًا».

وذكر أن سلاح الجو هاجم أكثر من 150 هدفًا في جميع أنحاء قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ولليوم الـ646 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحرب الإبادة الجماعية على القطاع، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.

وخلفّت حرب الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.



