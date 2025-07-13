بلديات الوسطى في قطاع غزة تعلن توقف خدماتها الأساسية بسبب نفاد الوقود

أعلنت بلديات محافظة الوسطى في قطاع غزة، بالتنسيق مع مجلس إدارة النفايات الصلبة للهيئات المحلية في المحافظات الجنوبية (رفح، خان يونس، والوسطى)، عن التوقف التام لجميع خدماتها الأساسية، نتيجة الانقطاع الكامل لإمدادات الوقود اللازمة لتشغيل آبار المياه، ومحطات الصرف الصحي، وآليات جمع وترحيل النفايات، والمعدات الثقيلة الخاصة بإزالة الركام وفتح الطرق.

وقالت البلديات، في بيان يوم الأحد: إن "تعنت الاحتلال واستمراره في منع إدخال الوقود للبلديات، رغم المناشدات المحلية والدولية، أدى إلى شلل تام في كافة مرافقها وتوقف كلي في الخدمات الحيوية، بما في ذلك خدمات مجلس إدارة النفايات الصلبة المختص بترحيل النفايات في المحافظة".

وأوضحت أن الأزمة تفاقمت مع استمرار انقطاع مياه ميكروت – أحد المصادر الأساسية التي تغذي المحافظة الوسطى – منذ تاريخ 23 يناير 2025 وحتى الآن.

وبينت أن هذا ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه، ورفع مستوى التهديدات الصحية والبيئية، خاصة مع دخول فصل الصيف، وارتفاع الطلب على المياه، وعجز طواقم البلدية عن التدخل أو التخفيف من معاناة السكان والنازحين.

وأشارت إلى انقطاع خط الكهرباء المغذي لمحطة تحلية مياه البحر المركزية جنوب دير البلح منذ 09/03/2025.

وذكرت أن ذلك أدى إلى توقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب التي كانت تساهم في تخفيف الضغط على شبكة المياه في المحافظة، وزاد من تفاقم الأزمة المائية الراهنة.

ودعت البلديات، كافة المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والجهات المعنية للتحرك الفوري لتوريد الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه، ومضخات الصرف الصحي، آليات جمع النفايات، والمعدات الثقيلة لإزالة الركام، بما يمكّننا من استئناف دورنا الخدمي والإنساني تجاه سكان المحافظة ونازحيها.

وناشدت الجهات المختصة بسرعة العمل على إعادة تشغيل خط مياه ميكروت، واستئناف ضخ المياه كما كان عليه سابقاً، لما له من أهمية استراتيجية في دعم شبكة المياه في ظل الظروف الطارئة.

وطالبت بإعادة توصيل خط الكهرباء المغذي لمحطة تحلية مياه البحر جنوب دير البلح بشكل عاجل، لاستئناف تشغيل المحطة التي تُعد رافدًا حيويًا لتوفير مياه الشرب.