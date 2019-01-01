ارتفاع القروض الاستهلاكية في أمريكا بأكثر من التوقعات خلال مايو

أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الاثنين، ارتفاع قيمة القروض الاستهلاكية في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي بأكثر من التوقعات.



وذكر مجلس الاحتياط أن القروض الاستهلاكية ارتفعت بمقدار 1ر17 مليار دولار خلال مايو الماضي بعد ارتفاع بمقدار 5ر17 مليار دولار خلال أبريل الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع القروض بمقدار 7ر16 مليار دولار.



جاءت الزيادة التي تجاوزت التوقعات نتيجة النمو الملحوظ لكل من القروض الدوارة والقروض غير الدوارة.



وارتفعت القروض الدوارة التي تشمل بطاقات الائتمان، بمقدار 2ر7 مليار دولار، في حين زادت القروض غير الدوارة مثل القروض الدراسية وقروض شراء السيارات بمقدار 9ر9 مليار دولار.



في الوقت نفسه، زادت قيمة القروض الاستهلاكية خلال مايو الماضي بنسبة 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث زادت القروض الدوارة بنسبة 2ر8% وزادت القروض غير الدوارة بنسبة 9ر3% سنويا.