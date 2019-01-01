موسكو: عودة 1299 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين السوريين أن 1299 لاجئا عادوا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى الأراضي السورية، بينهم 243 لاجئا (73 امرأة و123 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، و1056 لاجئا (317 امرأة و539 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).

وذكر بيان للمركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين السوريين اليوم الثلاثاء، أن 5 نازحين عادوا - أيضا خلال 24 ساعة - إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف أن الوحدات الفرعية لسلاح المهندسيين السوري قامت - خلال 24 ساعة - بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.8 هكتار في مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، حيث تم اكتشاف وتدمير 37 عبوة قابلة للانفجار.