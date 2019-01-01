تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ليسوط طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارًا، لطيف ليلًا.



وأشارت «الأرصاد»، عبر موقعها الرسمي، إلى ظهور السحب المنخفضة على شمال البلاد، موضحة أن الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء كما تنشط أحيانًا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:



الصغرى العظمى



القاهرة 26 37

الإسكندرية 25 31

الإسماعيلية 23 37

شرم الشيخ 29 39

أسيوط 25 38

أسوان 28 42

حلايب 28 35