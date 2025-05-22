فيلم الصفا ثانوية بنات يحقق 11 ألف جنيه في منافسات شباك التذاكر أمس

حقق فيلم "الصفا الثانوية بنات"، أمس الأربعاء، 11 ألف جنيه ليحتل بذلك المركز الثالث بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 7 أسابيع عرض إلى 21 مليونًا و612 ألف جنيه، بما يوازي 189 ألفًا و872 تذكرة.

والفيلم من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته علي ربيع، وأوس أوس، وسارة الشامي، بمشاركة بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وهالة فاخر، ووئام مجدي، وإسماعيل فرغلي، وجيسكا حسام، ولينا صفويا.

وتدور أحداثه حول (هشام أبو طويلة) الذي يكره النساء ويرفض التعامل معهن، ولكن تقوده الظروف للعمل بإحدى مدارس البنات، حيث يجد نفسه مجبرًا على تدريب فريق نسائي بالمدرسة؛ للمشاركة في بطولة كرة سلة بهدف الفوز بجائزة كبيرة قد تُنقذ المدرسة من الإفلاس.