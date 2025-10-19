أول رد من بيراميدز على إمكانية انتقال إبراهيم عادل للأهلي

أكد معتصم سالم، المدرب العام لبيراميدز، أن مغادرة إبراهيم عادل، نجم الجزيرة الإماراتي الحالي لصفوف الفريق، أثر على أداء السماوي.

وقال معتصم سالم في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "إبراهيم عادل واحد من المواهب المميزة التي تواجدت داخل الكرة المصرية بشكل عام وفي بيراميدز بشكل خاص".

وأضاف: "انتقال إبراهيم عادل إلى الجزيرة الإماراتي أثر بكل تأكيد، وإيفرتون دا سيلفا لاعب رائع جدًا، ولكنه لم يسد فراغ إبراهيم عادل حتى الآن".

وتابع: "الحديث عن انتقال إبراهيم عادل للأهلي سابق لآوانه، فاللاعب لديه طموح كبير في الاحتراف في أوروبا، ومازال صغيرًا في السن ويمكنه تحقيق ذلك".

وأتم المعتصم سالم تصريحاته قائلًا: "جودة فيستون ماييلي مختلفة، ومن الصعب أن تجد مهاجم بنفس إمكانياته في الوقت الحالي، وفريق بيراميدز حتى الآن لم يصل لدرجة أن يكون الأفضل للاعبين عن القطبين".