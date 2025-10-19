 ترامب يصف الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بأنه تاجر مخدرات غير قانوني ويعلن إنهاء المساعدات الأمريكية لبلاده - بوابة الشروق
ترامب يصف الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بأنه تاجر مخدرات غير قانوني ويعلن إنهاء المساعدات الأمريكية لبلاده

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيخفض المساعدات الأمريكية المقدمة إلى كولومبيا، لأن رئيسها "لا يفعل شيئا لوقف" إنتاج المخدرات.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف ترامب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بأنه "تاجر مخدرات غير قانوني" وأن "شعبيته متدنية وغير محبوب"، محذرا من أن على بيترو "أن يوقف" عمليات تهريب المخدرات "وإلا فستتولى الولايات المتحدة القضاء عليها نيابة عنه، ولن يتم ذلك بطريقة لطيفة".

ويعد هذا المنشور، الذي نشره ترامب أثناء وجوده في منتجعه في مارالاجو بولاية فلوريدا، أحدث مؤشر على التوتر بين الولايات المتحدة وأحد أقرب حلفائها في أمريكا اللاتينية.

وفي سبتمبر، اتهمت الإدارة الجمهورية كولومبيا بعدم التعاون في الحرب على المخدرات، رغم أن واشنطن منحت كولومبيا حينها إعفاء من العقوبات التي كانت ستؤدي إلى خفض المساعدات.

وتعد كولومبيا أكبر مصدر للكوكايين في العالم، وقد بلغ إنتاج زراعة أوراق الكوكا المكون الأساسي للمخدر، أعلى مستوياته على الإطلاق العام الماضي، بحسب الأمم المتحدة.

