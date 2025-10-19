أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث استمرار الغارات على غزة بعد المستجدات الأمنية في رفح جنوب القطاع، بينما تحاول الولايات المتحدة تحاول "إنقاذ" وقف إطلاق النار.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو سيُجري تقييما ثانيا للوضع مع قادة المؤسسة الأمنية، الساعة السادسة مساء، حيث سيتناول التقييم مسألة استمرار الغارات على غزة.

وعقد نتنياهو اجتماعا طارئا، ظهر اليوم، مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وعدد من المسئولين العسكريين لتقييم الوضع الأمني.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الأمريكيين يجرون خلف الكواليس اتصالات مع الوسطاء لمحاولة "إنقاذ" وقف إطلاق النار.

ومن المتوقع أن يصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط غدا الاثنين، ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يوم الثلاثاء.

وزعمت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في وقت سابق اليوم، أن هجوما استهدف قوات إسرائيلية في رفح جنوب غزة، مشيرة إلى أن هذا الوضع دفع الجيش الإسرائيلي إلى شن غارات جوية على تلك المنطقة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية القول إن الجيش الإسرائيلي شن الغارات بعد حصول تبادل لإطلاق نار مع مسلحين.

من جهتها، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، إنه لا علم لها بأي اشتباكات في رفح بقطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام في بيان التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.

وأضافت أنه "لا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث إن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري".

كما أعلنت حركة حماس أنها ستسلم اليوم جثمان أحد المحتجزين الإسرائيليين "إذا سمحت الظروف الميدانية"، محذرة من أن "أي تصعيد إسرائيلي سيعيق عملية البحث، مما سيؤدي إلى تأخير في انتشال الجثث".