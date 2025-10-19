مصر تتوج بلقب بطولة العالم للكونغ فو

تُوِّج المنتخب المصري للووشو كونغ فو بالمركز الأول عالميا مناصفة مع تركيا في بطولة العالم للأساليب التقليدية في نسختها العاشرة، التي أقيمت في الصين خلال الفترة من 14 إلى 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة 1600 لاعب ولاعبة من 54 دولة.

تربع المنتخب المصري على عرش العالم في البطولة، محققا رصيدا قدره 54 ميدالية متنوعة، بواقع 31 ميدالية ذهبية، 6 ميداليات فضية، و17 ميدالية برونزية. هذا الإنجاز يضع مصر في قمة التميز العالمي ويؤكد ريادتها في رياضة الووشو كونغ فو.

استمرت المنافسات لمدة خمسة أيام شهدت فيها البطولة تنافسا شرسا حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يتوج أبطال مصر بعرض جماعي مبهر نال إعجاب الجميع واعتُبر من أروع العروض في تاريخ المنافسات الدولية.

قال شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو إن ما حققه المنتخب المصري في بطولة العالم للأساليب التقليدية يعد إنجازا عالمياً جديدا يسجل بحروف من ذهب في سجل الرياضة المصرية مقدما التهنئة للبعثة المصرية على هذا الإنجاز الرائع الذي تحقق في أرض الصين، معقل الكونغ فو في العالم.

وأضاف شريف مصطفى: «أود أن أتوجه بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على الدعم المستمر لرياضة الووشو كونغ فو، والذي ظهرت نتائجه بوضوح في هذه البطولة العالمية»، متابعا: «إن دعمهم المتواصل لنا أسهم بشكل كبير في هذه الإنجازات، ونحن فخورون بأن نكون في مقدمة الدول التي تحقق نتائج مميزة في هذه الرياضة».

واختتم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو تصريحاته قائلا: «إن نجاح هذه البطولة هو نتاج جهود مشتركة بين الاتحاد المصري، اللاعبين، وأعضاء البعثة، وأود أن أشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز العظيم».

وتجدر الإشارة إلى أن البطولة أقيمت تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، بحضور المحاسب شريف مصطفى، نائب رئيس الاتحاد الدولي الذي كان له دور بارز في نجاح هذا الحدث العالمي.

تكونت بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو من 28 لاعبًا ولاعبة، برئاسة محي أبو زيد عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد البكاتوشي إداري البعثة، عمرو محي مديرا فنيا، نصر سالم مدربا عاما للمنتخب، ومحمد البلشي مدربا للمنتخب كما رافق البعثة محمود خيري عضو مجلس إدارة الاتحاد، دعما ومساندة لأبطال الكونغ فو.