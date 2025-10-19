تنطلق في الحادية عشرة من صباح غدٍ الاثنين، فعاليات جولة مشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني" بإقليم القناة وسيناء، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وينظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع المايسترو الكبير سليم سحاب.

ويستقبل قصر ثقافة الإسماعيلية، المتقدمين من محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء؛ لاختيار أصحاب المواهب المتميزة من الأطفال والشباب في مجالي الغناء والعزف الموسيقي، حتى الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، تمهيدًا لضمهم إلى الكورال والأوركسترا الوطني.

وأتاحت الهيئة للراغبين في المشاركة التسجيل الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/7Xnaw

ويشترط للالتحاق بالمشروع توفر موهبة فعلية في الغناء أو العزف، وألا يقل سن المتقدم عن 7 سنوات للكورال و10 سنوات للعازفين، مع إحضار الآلة الموسيقية الخاصة بهم.

ويأتي المشروع، ضمن خطط وزارة الثقافة لدعم الفنون الجادة وتعزيز الحراك الفني بالمحافظات، ويهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب من خلال آليات استماع دقيقة وتدريب أكاديمي منتظم، ويسهم في إعداد جيل جديد من الفنانين يمتلكون المهارة والوعي الفني مع الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

وانطلقت أول جولات المشروع من إقليم القاهرة الكبرى بقصر ثقافة الجيزة، وتلتها الجولة الثانية بمحافظة الإسكندرية بقصر ثقافة الأنفوشي، والتي شهدت إقبالا واسعا من الموهوبين من أبناء إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، أعقبها جولة لأبناء إقليم شرق الدلتا بقصر ثقافة الزقازيق، ومن المقرر أن تتواصل الجولات في باقي الأقاليم خلال الفترة المقبلة.