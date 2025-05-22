حماس تحذر من الواقع المأساوي الذي يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن جرائم القتل البطيء التي ينتهجها الاحتلال المجرم تتواصل بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه، حيث ارتقى الأسير عمرو حاتم عودة (33 عامًا) من غزة، جرّاء التعذيب والظروف اللاإنسانية داخل معسكر «سديه تيمان».

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس: «وإنّنا إذ ننعى الشهيد عودة، لنحذّر من الواقع المأساوي الذي يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين، ونؤكد أن سياسة الإهمال الطبي المتعمّد، والتعذيب، وحرمان الأسرى من الطعام والشراب وأبسط الحقوق الإنسانية، ما هي إلا وسائل ممنهجة لقتلهم، في ظل صمت دولي مخزٍ تجاه ما يتعرضون له من تنكيل واعتداءات».

ونوهت أنه «باستشهاد الأسير عمرو عودة، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة، بعد بدء جريمة الإبادة الجماعية إلى 70 شهيدًا على الأقل، من بينهم 44 معتقلاً من قطاع غزة، ممن عُرفت هوياتهم، في تأكيد جديد على أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، وبنود القانون الدولي، واتفاقيات جنيف التي تكفل حقوق الأسرى».

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وكل أحرار العالم، بتحمل مسئولياتهم، والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسات الإجرامية بحق أسرى فلسطين داخل السجون.

وأعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد المعتقل عمرو حاتم عودة (33 عاماً)، من غزة في تاريخ 13/12/2023 في معسكر سديه تيمان.

وأفادت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن معسكر «سديه تيمان» شكّل العنوان الأبرز لجرائم التّعذيب بحقّ معتقلي غزة بعد الإبادة، إلى جانب جملة الجرائم والفظائع التي وثقتها المؤسسات وعكستها شهادات المعتقلين الذين أفرج عنهم، وشكلت هيئاتهم من ناحية أخرى شهادات حية على تلك الجرائم.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ المعتقل عودة، تعرض للاعتقال هو وأفراد عائلته من منزلهم في بداية الاجتياح البريّ لغزة، وكان ذلك في 7/12/2023، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.