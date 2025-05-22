نجوم الساحل يتذيل قائمة الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر

حقق فيلم "نجوم الساحل"، أمس الأربعاء، 9 آلاف جنيه ليحتل بذلك المركز الرابع والأخير بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي ما حققه بعد 7 أسابيع عرض إلى 14 مليونًا و746 ألف جنيه، بما يوازي 116 ألفًا و860 تذكرة.

والعمل من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، ويشارك في بطولته أحمد داش، ومايان السيد، بمشاركة علي صبحي، وأحمد عبدالحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ، ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، بالإضافة لمشاركة عدد من ضيوف الشرف.

وتدور أحداثه حول قصة حب تجمع بين شاب وفتاة، حيث يقرر الشاب السفر إلى الساحل الشمالي رفقة صديقه لمقابلتها، في محاولة للوصول لحبيبته، فتدور هناك عدة مفارقات غير المتوقعة.