خبير كندي يطالب بإستمرار اغلاق الحدود الأمريكية حتى العام المقبل

قال خبير كندي في الأمراض المعدية إن الحدود بين الولايات المتحدة وكندا يجب أن تظل مغلقة حتى العام المقبل ما لم تحدث "معجزة" لخفض معدلات (كوفيد-19) جنوب الحدود.

وقال إسحاق بوجوش، وهو طبيب وباحث في مستشفى تورنتو العام - في تصريحات إذاعية لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" - : "إن لديهم (الولايات المتحدة) أكثر من 50 ألف حالة جديدة في اليوم في البلاد، علاوة على ذلك، لا يبدو أنهم يسيطرون على هذا الوباء".

وأضاف "لا أستطيع التفكير من أعلى رأسي حول الشكل الذي سيبدو عليه الرقم أو المقياس، ولكن يمكنني أن أخبركم أن [إعادة فتح الحدود] ستكون بعيدة".

وأكدت مقاطعة نوفا سكوتشا حالات جديدة للفيروس هذا الأسبوع، يعتقد أنها مرتبطة برجل في العشرينات من عمره طار من الولايات المتحدة إلى تورونتو وهاليفاكس. جاء إلى كندا بتأشيرة طالب، لكنه فشل في عزل نفسه عند دخول نوفا سكوتشا.

وقال بوجوش "هذا مجرد تذكير صارخ بأننا لا نستطيع أن نقلل من حذرنا وأن ... الأماكن التي كانت خالية من (كوفيد-19) لبعض الوقت يمكنها بالتأكيد استيراد هذا ويمكن أن يسبب تفشي المرض".