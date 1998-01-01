وزير التعليم: مقترح الدراسة يومين أسبوعيا بالمدارس غير عادل لهذا السبب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن هناك مقترح خاص بالعام الدراسي الجديد يتضمن أن تكون الدراسة في المدارس يومين في الأسبوع، على أن يتلقى الطلاب بقية ساعات الدراسة "أون لاين"، متابعا: "لكن هذا المقترح غير عادل لأن بعض الطلاب لا تتوافر لديهم الإمكانيات".

وأضاف شوقي، خلال مشاركته في ندوة البنك الدولي وجامعة هارفارد و OECD عن التعليم في مصر، أن الوزارة تعمل على خطة جديدة تتضمن المواعيد والمسافات الآمنة للطلاب تخص العام الدراسى الجديد،.

وأوضح أنه تم تحقيق طفرة كبيرة في مجال التعليم لم تتحق منذ سنوات منها مجال مكافحة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن هناك تعلميات من القيادة السياسية بشأن الاستمرار في خطة التعلم الجديدة والتعلم عن بعد.

وأكد أن الوزارة نجحت فى وصول الامتحانات إلى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي الذي يزيد عددهم على مليون طالب وطالبة ولكن ظهرت بعض المشاكل مثل الغش لأن الطلاب تعودوا على تحصيل الدرجات.

وأشار إلى أن التعلم الجديد وخطة التطوير تجعل الطالب يحب التعلم ليس للحصول على درجات وإنما من أجل التعلم، موضحا أن هناك مجهود يبذل من جميع الجهات وخاصة التعليم العالى لاستقبال الطلاب الجدد في منظومة التعليم الجديدة.