إيناس مكي: أحب ويجز لكن أحمد مكي في حتة لوحده

كشفت الفنانة إيناس مكي، عن رأيها في أغاني الراب ومطربينه مؤخرا، قائلة: "ويجز بحبه جدا ولفت انتباهي، ومستغربتش اللون بتاعه وشدني أنا شخصيا، وماشاء الله الجيل الجديد لقيتهم حافظين كل الجمل ورا بعض".

وتحدثت مكي، عن فكرة مقارنة أغاني شقيقها أحمد مكي وأغاني الراب التي تقدم حديثا خلال حوارها مع الإعلامية إنجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي، قائلة: "أحمد في أغاني الراب أو التمثيل أو الكتابة في حتة لوحده، غالبية مطربي الراب بيشتروا الكلمات لكن أحمد مكي بتكون فكرته وهو اللي بيكتب الكلمات وأغنية ولعانة كانت إخراجه ودي هتتحسب له إن سكة الإخراج دي أول حد يعملها في مصر هو أحمد".

وكشفت الفنانة إيناس مكي، عن رأيها في الهجوم على شقيقها بسبب "الكبير أوي 7" قائلة: "كان في تصدير مبالغ فيه ويأكدلك أنه مش جاي طبيعي وحسيت أن دي شريحة متجيش 3%، لأن الناس في الشارع حافظة الحلقات بالإيفهات إزاي اسمع لدول؟ علشان كده بقولك ده نجاح".

تابعت: "أنا وهو بنضحك على أي هجوم بيحصل عليه وبقول ربنا يهديهم عادي جدا، إذا كنت أنا شايفة إن دي شريحة متكلفة بده فأحمد عنده وعي كامل بكل حاجه بتحصل".