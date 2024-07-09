البرهان: زيارة آبي أحمد امتداد لصدق القيادة الإثيوبية وحسن نواياها

عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لقاءً ثنائياً مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، بقصر الضيافة تطرق فيه لأواصر العلاقات الثنائية بين السودان وإثيوبيا.

وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي، قال البرهان، إن «زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي تأتي للدلالة على عمق العلاقات بين شعبي البلدين»، لافتًا إلى أنها «امتداد لصدق القيادة الإثيوبية وحسن نواياها تجاه السودان».

وأكد متانة العلاقات بين البلدين وأهمية المحافظة عليها، مشيرًا إلى «حرص السودان على تطوير مجالات التعاون مع إثيوبيا وذلك لخدمة المصالح المشتركة لشعبي البلدين».

وقدم شرحًا لرئيس الوزراء الإثيوبي حول الوضع في السودان، على خلفية الحرب القائمة مع الدعم السريع، قائلًا إن «الدعم السريع ارتكبت جرائم وفظائع ضد الشعب السوداني، فضلا عن تدميرها للبنية التحتية للدولة واستهداف المؤسسات القومية».



من جانبه عبر رئيس الوزراء الإثيوبي عن شكره لرئيس مجلس السيادة على حسن الضيافة والاستقبال، موضحًا أن «زيارته للسودان تأتي للتضامن مع الشعب السوداني».

وقال في تصريحاته إن «الأصدقاء الحقيقيين يظهرون وقت الشدة»، مضيفًا أن «هذه الزيارة جاءت لتأكيد وقوف إثيوبيا حكومة وشعباً مع السودان».

وذكر أن «الزيارة بمثابة رسالة تضامن مع شعب السودان في محنته»، معقبًا: «هذه الحرب ستنتهي وستبقى العلاقات بين البلدين راسخة ووطيدة».

وشدد على «أهمية السلام باعتباره أساس التنمية»، مؤكدا أن «مشكلات الدول يجب أن تحل داخليا دون تدخل خارجي».