ماكرون: تعهدات بنحو 253 مليون يورو على المدى القصير لمساعدة لبنان

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن تعهدات بنحو 253 مليون يورو على المدى القصير لمساعدة لبنان، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وانطلقت اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي للمانحين الخاص بلبنان، الذي تستضيفه باريس عبر تقنية الفيديو، تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويهدف هذا المؤتمر إلى الحصول على تعهدات مالية بدعم لبنان من قبل الدول المشاركة، بعد الخسائر الذي تعرض لها إثر انفجار مرفأ بيروت.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.